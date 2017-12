Espetáculo no gelo de High School Musical estréia na Itália

Depois de ter conquistado milhares de crianças, o espetáculo Disney's High School Musical: The Ice Tour estreará quarta-feira, 28, em Milão e terá também dez apresentações em Roma, em dezembro. O musical no gelo teve sua estréia mundial em 27 de setembro passado em Nova York e percorrerá cidades dos Estados Unidos, Canadá, México, América do Sul, Europa e Austrália. Interpretado por patinadores profissionais, o show reproduz as músicas e coreografias originais dos filmes que se tornaram um fenômeno. A produção do espetáculo conta com uma equipe de mais de 100 pessoas. Em uma semana foram vendidos 80 mil ingressos para as apresentações em Roma e Milão.