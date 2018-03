Espetáculo leva boneco gigante ao Vale do Anhangabaú

Com suas cores vibrantes, os bonecos amarelos, marca registrada do trabalho da dupla de irmãos paulistanos Gustavo e Otávio Pandolfo, ou osgemeos, já deram vida aos muros da cidade. Agora, é a vez de um desses personagens deixar as paredes e "ganhar vida" em um corpo inflável com mais de 20 metros de altura. O bonecão estrela é um dos "atores" de "O Estrangeiro", espetáculo que o grupo francês Plasticiens Volants, em parceria com os brasileiros, apresenta nos dias 12 e 13 deste mês, no Vale do Anhangabaú. A organização do evento espera reunir mais de 20 mil espectadores. Além do grandão amarelo, uma mosca, um mundo, uma serpente e um pássaro estarão no espetáculo.

Já encenado em um festival na Holanda, em 2008, a montagem chega a São Paulo como parte do calendário de encerramento do Ano da França no Brasil. A narrativa utiliza o boneco Estrangeiro como metáfora da solidão. Ele busca por ajuda e começa a se descobrir. A mosca explica o que é a autonomia, a serpente fala sobre o conceito de perigo e o pássaro o ensina a voar.

A apresentação começa em um painel, pintado em uma construção no Vale do Anhangabaú pelos gêmeos. Ao ficar pronto, o gigante ganha vida e sai andando em forma de boneco para contracenar com o resto da trupe. "O edifício que vai receber a imagem do boneco será demolido. Mas, ainda assim, é um presente para a cidade", diz Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo e presidente do Comissariado Brasileiro do Ano da França no Brasil.

Antes da apresentação de O Estrangeiro, as duas noites de evento contarão com atrações musicais, a partir das 18h30. Uma das atrações já confirmadas é o músico pernambucano Siba. As informações são do Jornal da Tarde.

O Estrangeiro - Vale do Anhangabaú. 12 e 13 de novembro. Apresentação musical, às 18h30. Espetáculo às 19h30. Tel. (011) 3111-7000. Grátis. Livre.