Espetáculo homenageia Semana de 22 em São Paulo

As vozes declamando os poemas não serão de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti del Picchia. Em 1922, eles e outros artistas das letras, música e artes plásticas revolucionaram a cultura brasileira ao se reunirem em São Paulo em um manifesto artístico. Para comemorar o seu centenário, a Academia Paulista de Letras apresenta o espetáculo 22, Semana de Arte Moderna. Realizado às 19h30 desta segunda, 13, no Theatro Municipal de São Paulo, e com entrada gratuita, o espetáculo resgata a importância da Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922, tendo mudado os rumos das artes brasileiras.

"22, Semana de Arte Moderna" é uma criação do ator e diretor teatral Ayrton Salvanini. Em um palco ilustrado com quadros dos pintores modernistas Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, o ator interpreta os principais poemas que marcaram o evento de 1922. Participam o violonista erudito Axel Giudice e a soprano Claudia Riccitelli, acompanhados por Cello Ensemble. Embora em tempos diferentes, o tom de protesto com poemas críticos à sociedade - como "Ode ao Burguês", de Mário de Andrade - volta a ser o foco.

Os organizadores afirmam que não há contradição em a APL realizar um evento em homenagem à Semana de Arte Moderna - um dos principais focos de ataque dos artistas modernistas era justamente a tendência do "academicismo nas artes". "É uma homenagem artística à Semana. Não se trata de uma discussão do mérito, até porque a importância de 1922 já foi reconhecida por todas as academias", diz o produtor Antonio Clementin, um dos organizadores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.