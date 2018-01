Espetáculo em SP faz tributo ao poeta Alfredo Le Pêra Uma verdadeira mistura entre melodia, sensualidade, dança refinada, poesia e o romantismo característico do bolero e do tango argentino estarão no palco do Teatro do Colégio Santa Cruz, em São Paulo, hoje e amanhã, com o espetáculo musical e de dança "Viaje al Sentimiento". Haverá ainda uma homenagem ao poeta nascido na capital paulista, Alfredo Le Pêra, roteirista de filmes e letrista das inesquecíveis canções do maior ícone do tango, Carlos Gardel.