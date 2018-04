Espetáculo do Homem Aranha na Broadway tem nova atriz

Os produtores do espetáculo da Broadway Spider-Man: Turn Off the Dark, que já enfrentou diversos problemas, promoveram uma atriz coadjuvante ao papel antes mantido por uma atriz que se demitiu após bater a cabeça nos bastidores.

Teresa Carpio substituirá Natalie Mendoza no papel de Aracne oficialmente nesta terça-feira, depois de ter assumido o lugar em diversas apresentações, disseram os produtores em comunicado.

Mendoza deixou o espetáculo do Homem Aranha em 30 de dezembro, dizendo que precisava se recuperar de uma lesão na cabeça sofrida quando ela foi atingida por uma corda durante a primeira apresentação da peça em 28 de novembro.

O ambicioso musical high-tech de US$ 65 milhões - o mais caro na história da Broadway - é um ingresso disputado, apesar de serem "prévias" antes da estreia oficial em 7 de fevereiro.

Mas tem sido uma jornada difícil, e a produção ultrapassou sua previsão de gastos, adiou quatro vezes a data de estreia, e sofreu três acidentes. Dois dublês ficaram feridos durante os ensaios, e um acrobata caiu de uma altura de aproximadamente 9 metros no espaço reservado para a orquestra durante uma apresentação.