Espetáculo de humor 'Má Companhia' estreia em SP

Eles cresceram juntos no bairro da Pompeia, zona oeste, e suas mães achavam que um era ''má companhia'' para o outro. Tudo isso porque, na adolescência, Carlos Farielo, hoje com 49 anos, incentivava o amigo Marcelo Mansfield, 54, a investir na carreira teatral. Ambos fizeram isso e parece que deu certo. Profissionais do humor nos palcos e na TV, há mais de uma década, os amigos estreiam juntos o espetáculo Má Companhia. Serão 14 sessões no Espaço Parlapatões, nas quais os atores exibem as melhores piadas, personagens e esquetes de suas carreiras.

O espetáculo reúne vários estilos de comédias. Apresenta uma colagem de textos engraçados e personagens que tiveram importantes participações nos palcos, em espetáculos como Terça Insana, Quinta Q Pariu, Casal de Segunda, Segundas Intenções e Rashowbico e nos programas de TV Zorra Total (Globo) e Cafi-Break (Blue TV, da TVA).

Carlos vai levar ao palco figuras como a Madame Clotilde, uma consultora de modas que dá curso de etiqueta na prisão e O Viajante, um homem que odeia tudo, inclusive viajar - e acaba ganhando numa rifa uma viagem inesquecível.

Mansfield vai interpretar o Seu Lili, um paulistano estressado, e o Seu Merda, que enlouquece um locutor pela sua incompetência. Este mesmo personagem ganhou fama como o Seu Banana, no humorístico Zorra Total. Juntos, os comediantes exibem esquetes como O Elevador, no qual dois executivos ficam presos no elevador e Ballet, em que ''tentam'' dançar ballet clássico. Mansfield diz que a amizade e a sintonia ajudam na apresentação. "Um bom espetáculo é aquele que tem um bom camarim. A gente ri das mesmas piadas há 30 anos", diz. As informações são do Jornal da Tarde.

Má Companhia. De 07 de janeiro a 19 de fevereiro. Sex. e sáb., às 23h59. Espaço dos Parlapatões (Praça Roosevelt, 158, Centro). Tel. (011) 3258-4449. R$ 30.