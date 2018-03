Espetáculo cover dos Beatles usa até figurino histórico

Não é um simples show cover. A apresentação conta ainda com orquestra, regida por Anselmo Ubiratan, que emula o produtor George Martin, considerado por muitos o quinto Beatle. "Nosso espetáculo aborda todas as fases do grupo. Temos efeitos especiais, mantendo a fidelidade nos arranjos e no figurino", diz Kiles, o Paul da banda. "Este é um espetáculo 50% musical e 50% teatral, já que a banda interage entre si no palco conversando em inglês e com sotaque", completa.

O repertório será composto por mais de 60 músicas que serão tocadas com instrumentos iguais aos usados pelos Beatles, como a bateria Ludwig 1962, as guitarras Gretsch e Rickenbacker, além do baixo Hofner. Para deixar a apresentação ainda mais parecida, Kiles, que é destro, aprendeu a tocar baixo com mão esquerda, como McCartney. "A paixão pelos Beatles vem de família. Todos em casa escutavam", conta. As informações são do Jornal da Tarde.

All You Need Is Love

Hoje, às 21h. Outras apresentações nos dias 16, 23 e 30.

Espaço Villa: Av. Francisco Matarazzo, 774, Barra Funda. Telefone: 4003-1212.

600 Lugares. 18 anos.

De R$50 a R$80