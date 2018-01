Espetáculo Brasil Brasileiro estréia em Madri Cinqüenta artistas, entre cantores, bailarinos e músicos estrearam, nesta quinta-feira, em Madri, um espetáculo que traça um percurso pela história da música popular brasileira. Brasil Brasileiro, dirigido pelo coreógrafo argentino Claudio Segovia, representa o País especialmente pelo samba cantado por figuras de primeira grandeza, como Elza Soares, Jair Rodrigues e Alaíde Costa. A equipe de dança coordenada por Segovia conta com um grupo de 50 dançarinos de salão, mulatas, capoeiristas e crianças que improvisaram para criar as coreografias apresentadas no espetáculo, que será apresentado até o próximo dia 16 no Matadouro de Madri, dentro do projeto Veranos de la Villa. Autor e diretor de Brasil Brasileiro, Segóvia disse nesta quinta, em entrevista à EFE, que a apresentação conta a história da música através das canções mais importantes da tradição brasileira, e afirmou que o tema do espetáculo é a cultura urbana, e não o folclore brasileiro. "O método de trabalho foi o improviso", afirmou o diretor, acrescentando que "o elenco dançava como se estivesse em uma festa de família, com uma grande margem para a espontaneidade e imaginação". Os casais de dançarinos tiveram liberdade para criar em cima das coreografias, sendo apenas coordenados por Segovia, que afirmou que o projeto foi construído em um processo conjunto com os próprios artistas. O diretor afirmou ter escolhido Elza Soares, Jair Rodrigues e Alaíde Costa pela "genialidade, autenticidade e paixão" que demonstraram pela música. O repertório inclui canções de Villa-Lobos, Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque, entre outros. "Se um artista não me emociona, nunca vou pensar em contratá-lo", afirmou o diretor argentino, ao explicar que os artistas que compõem o espetáculo estão em "vias de extinção", e pertencem à "época de ouro" da música brasileira. Além do grupo de artistas, o espetáculo também apresenta o varredor Renato Lourenço, mais conhecido como "Gari Sorriso", que ficou famoso pelos "espetáculos" de samba nos intervalos dos desfiles na Sapucaí. "Renato é um dos maiores sambistas do Brasil atualmente, e aprendeu a dançar sozinho. Me interessa muito ver como essas pessoas têm se desenvolvido, mesmo sem ter tido a possibilidade de estudo", afirmou Segovia. O diretor argentino defendeu as mulheres negras que participam do seu espetáculo, afirmando que elas muitas vezes "são tratadas como mero objeto sexual", razão pela qual tenta "tratá-las com delicadeza, e pôr em evidência o enorme talento que possuem". Claudio Segovia ressaltou a singularidade da cultura brasileira, e considerou que no Brasil há um verdadeiro cultivo da arte popular. Ele afirmou que o público sabe cantar todas as canções do espetáculo, pois as incorpora como parte de suas vida. O diretor argentino disse ainda que a arte brasileira não está sozinha no atual fenômeno de valorização da música, mas que toda a América Latina atravessa um "momento de grande efervescência", pois "os jovens começaram a se interessar pelas suas raízes". Após Madri, Brasil Brasileiro, que já passou por Paris no ano passado, segue para Barcelona, onde ficará em cartaz entre os dias 18 e 23 de julho.