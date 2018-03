Espetáculo 'Amor Solúvel' abre seleção para atores A diretora portuguesa Luisa Pinto realiza um processo de seleção, quarta e quinta-feira desta semana, para escolher três atores brasileiros, entre 25 e 40 anos, que saibam cantar. Os selecionados vão atuar no espetáculo "Amor Solúvel", que virá ao Brasil em julho, no 5º Circuito de Teatro Português. A iniciativa faz parte de um projeto de intercâmbio, organizado pela diretora Creusa Borges e desenvolvido pelo Grupo Dragão 7 com países lusófonos. O processo de seleção será realizado no Sindicato dos Artistas, na Av. São João, 1.086, conj. 401, em São Paulo. Para se inscrever o ator deve levar currículo e foto. Mais informações pelo tel. (011) 2807-0177. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.