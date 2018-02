Esperando pelo pior

O cenário foi exacerbado, mas não pode ser atribuído apenas ao conglomerado de mídia News Corp. de Rupert Murdoch, o magnata australiano que mais dá emprego a extremistas de direita e fez de sua rede Fox uma lucrativa usina partidária. Por partidária não quero dizer apenas antidemocrata. Tony Blair, o ex-primeiro-ministro trabalhista britânico, é padrinho de uma filha de Murdoch e nunca teria sido eleito se não tivesse ido beijar a mão do hoje compadre.

É irônico notar que, quando se fala tanto no declínio econômico americano, nosso consumo de cultura e informação nunca foi tão influenciado pelos Estados Unidos. A autoestrada digital é controlada por corporações americanas como o Google, Facebook, Twitter, Amazon e Apple e não conseguimos funcionar sem atravessar seus territórios cada vez mais privatizados. Por isso, a temporada que começa esta semana não vai plantar ninguém no Planalto, mas infiltra a nossa cultura em vários aspectos.

Serão 60 dias de espetáculo da eleição presidencial como esporte sangrento. Perto da conclusão da temporada das convenções, Bill Clinton tocou nesse ponto ao denunciar a direita americana por ter deslocado o debate nacional para um antigo coliseu romano. Aproveito, aqui, para pedir desculpas pelo erro da semana passada: previ que a convenção democrata seria melancólica. Não foi. De Michelle Obama à asiática americana que perdeu as duas pernas na Guerra do Iraque, do habitualmente boquirroto vice-presidente Joe Biden ao professoral Bill Clinton, os democratas deram um show de civismo, compaixão e diversidade. Sim, já poupo os missivistas, minha preferência é clara, mas não tenho muita esperança de ver o presidente reeleito.

No melhor discurso político desde que Barack Obama se pronunciou com eloquência incomparável sobre o racismo nos Estados Unidos, em 2008, Bill Clinton, que desfruta o carinho de dois terços dos americanos, de acordo com pesquisa recente, foi muito, mas muito além das expectativas dos comentaristas mais blasés.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando recebeu um telefonema de Obama, há poucas semanas, pedindo socorro eleitoral, Clinton sabia que sua incumbência seria em parte racial. Romney andava pelos comícios dizendo a eleitores independentes predominantemente brancos que Obama era o anti-Clinton. Ele gostaria de dizer anti-Cristo, mas Romney prefere dispensar seu racismo em código, como quando declarou no discurso da convenção em Tampa: “Quando nós precisamos de alguém para tratar das coisas realmente importantes, é necessário um americano real”.

Ao que Barack Obama retrucou, com sutileza que infelizmente deve ter escapado à maioria, mencionando exportações, sob seu governo, de produtos carimbados com “três palavras orgulhosas: Made in America”.

Que a pecha de ilegitimidade continue, a esta altura, a ser aplicada a Barack Obama por homens que se dizem honrados é uma desgraça da vida pública americana e um espetáculo lamentável para o restante do mundo.

Bill Clinton foi o melhor mensageiro, não só da legitimidade do presidente, como da superioridade moral, política e econômica da campanha democrata nesta eleição. Logo Clinton, que fez um dos discursos de posse mais chatos das últimas décadas, em 1997, e era temido por perder o fio da meada com detalhes. Quem sabe se a dieta vegetariana tem ajudado, mas um Bill Clinton jovial, contundente e engraçado, completamente à vontade com seu papel, um papel que preferíamos não ser necessário, nos deu o melhor momento do ano eleitoral.