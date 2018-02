ESPELHO REESTREIA REFORMULADO Lázaro Ramos estreará a nova temporada de Espelho, no Canal Brasil, amanhã, às 21h30, com reportagens especiais. Além das tradicionais entrevistas com personalidades, a atração terá a série Espelho Caminhos, que estará em 5 dos 26 episódios. Nela, o ator percorrerá lugares como a sede do Cooperifa, movimento cultural da zona sul de São Paulo, e o Clube Renascença, local importante na história do samba no Rio. Entre os convidados da temporada estão a atriz Fernanda Montenegro e a psicanalista Regina Navarro Lins.