Espelho do mundo na obra de Zizola

Hoje é aberta para o público na Plural Galeria, no Recife (R. da Moeda, 140), Modos de Olhar, que apresenta seleção do trabalho mais autoral do italiano, para além do fotojornalismo direto. Hoje, para convidados, é inaugurada a exposição Linha de Frente, no espaço Território da Foto, em São Paulo, em que estão imagens publicadas por Zizola na imprensa entre 1991 e 2004 (entre elas, obras premiadas). E depois, no dia 29, no Rio, ele abre a mostra Onda Carioca, no Ateliê da Imagem (Av. Pasteur, 453, Urca), com o resultado, até agora, de série especial, em cores, que iniciou em 2008 sobre a cultura de praia na cidade carioca, local que, segundo Zizola, se dissolvem as diferenças sociais e econômicas.

Os eventos em torno do fotógrafo não param por aqui. Além de workshops, ele ainda vai lançar na segunda-feira, às 19 horas, na Fnac Pinheiros São Paulo, e na terça, no mesmo horário, na Fnac Barra, no Rio, o livro Born Somewhere, edição francesa feita a partir de trabalho iniciado em 1991, no Brasil, sobre a condição da infância, trágica ou não, em países ricos e pobres.

FRANCESCO ZIZOLA

Território

da Foto. Rua Mateus Grou, 580, 2737-7392. 10 h/ 18 h (sáb., 11 h/ 15 h; fecha dom.). Até 13/11. Abertura hoje, 19h30.