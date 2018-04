Especialistas em recordes percorrem o mundo atrás de bizarrices Viajar ao México para conhecer o homem mais pesado do mundo é apenas mais um dia de trabalho como outro qualquer para Craig Glenday. O mesmo se aplica a medir a maior tigela de sopa do mundo, desviar-se de escorpiões e examinar cirurgias plásticas de abdômen. Como editor do Livro Guinness de Recordes Mundiais, há muito pouco que desanima Glenday, cuja equipe estuda mais de mil casos por semana para decidir quais merecem ser avaliados para figurar na publicação anual que é vista como fonte definitiva de recordes em todas as categorias possíveis. Glenday, que assumiu como editor da publicação em 2005, depois de vários anos trabalhando no setor de livros, disse que existem 44 mil recordes, mas apenas 4.000 entram para o livro todos os anos, de modo que o critério de exigência é alto, e as regras se aplicam com igual rigidez a todos os casos. Cerca de metade dos verbetes da edição 2008 do livro, que chegará às livrarias em 7 de agosto, é nova ou atualizada. Entre eles estão a família mais peluda do mundo e o novo detentor do título de humano mais alto: o ucraniano Leonid Stadnyk, que tem 2,5 metros de altura. Mas Glenday disse que seu verbete novo favorito é o do homem mais pesado vivo hoje, o mexicano Manuel Uribe, que pesava estimados 560 quilos antes de, recentemente, começar uma dieta de alto teor protéico e livrar-se de cerca de um terço de seu peso. "Adoro o fato de termos um novo homem mais pesado, porque poucas pessoas se dispõem a declarar seu peso", disse Glenday, que visitou Uribe, 43 anos, recentemente. "Mas Uribe se mostrou muito animado e feliz em falar conosco. Ele disse que teve um sonho em que Deus falou com ele, o mandou perder peso e contar ao mundo. Ele tem um terno de tamanho normal e, em seu sonho, ele usa o terno em seu próprio casamento." Bizarrices não são novidade para Glenday, que é escocês e tem 34 anos. Ele é autor de dois livros: "Vampire Watcher''s Handbook" (Manual do Observador de Vampiros) e "The Ufo Investigator''s Handbook" (Manual do Pesquisador de OVNIs). E ele detém o recorde mundial do mais longo pedaço de um tablete britânico de chocolate e caramelo chamado Curly Wurly. Mas Glenday disse que seu trabalho inclui assegurar que o Livro Guinness de Recordes Mundiais, publicado pela primeira vez em 1955, cubra todas as categorias, desde história e política até ciência, além de áreas novas, como a Internet.