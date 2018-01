Especial exibe melhores momentos da 2.ª temporada de Lost Depois de exibir do 13.º ao 18.º episódio da segunda temporada de Lost, no último sábado, parte da programação da terceira Maratona de Lost, o canal à cabo AXN oferece aos fãs, na semana que vem, Reckoning - Lost, especial com os melhores momentos da segunda temporada da série. O programa da rede ABC criado por J.J. Abrams se tornou um fenômeno de popularidade nos Estados Unidos e a febre chegou no Brasil. No Portal Lost Brasil, os fãs incondicionais do seriado fazem contagem regressiva - o site tem um relógio marcando o número de dias, horas, minutos e segundos - para a exibição do último capítulo da segunda temporada, na AXN. Intitulado Live Together, Die Alone, o episódio final foi ao ar nos Estados Unidos no fim de maio e, no País, vai ser exibido no dia 30. Lost conta a história de 48 pessoas tentando sobreviver em uma paradisíaca (e hostil) ilha do Pacífico, mostrando flashes da história de vida (nada normal) de cada uma delas antes do acidente aéreo que as levou até lá. No Brasil, a primeira temporada de Lost foi exibida pela Rede Globo, de 5 de fevereiro a 10 março - a série conquistou boas médias de audiência, cerca de 15 pontos - e o canal pago AXN exibe, toda segunda-feira, às 21 horas, a segunda temporada.