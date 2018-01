Especial de Graciliano na Globo ensaia roteiro para série em 2014 Adaptação do conto O Olho Torto de Alexandre, de Graciliano Ramos, o especial de fim de ano Alexandre e outros Heróis, na Globo, já motiva o desenvolvimento de roteiro de uma série para 2014. Autor do projeto, o diretor Luiz Fernando Carvalho vai traçando, a essa altura, as linhas do quinto episódio para a extensão do enredo. A edição, que vai ao ar ainda este ano, quando se completam 60 anos da morte de Graciliano, consumiu duas semanas de gravações em Pão de Açúcar, no sertão de Alagoas, terra do escritor.