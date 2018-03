Especial de aniversário do Altas Horas atrai 40 mil no Rio

"Todo ano, organizamos a festa fora dos estúdios. Dessa vez, tivemos vontade de fazer em um lugar diferente, principalmente levando em conta a população", diz Serginho Groisman. Segundo o apresentador, a ideia era escolher um lugar "onde normalmente as pessoas não têm acesso a informação cultural".

Durante as mais de três horas de gravação, Groisman interagiu com a comunidade, entrevistando alguns moradores da região, comandou um desfile com as beldades do Piscinão e deixou o microfone livre para quem quisesse fazer suas reclamações.

Mesmo assim, a música dominou a festa. No palco com vista para o Piscinão, Groisman promoveu encontros entre Os Paralamas do Sucesso e Samuel Rosa, enquanto Zeca Pagodinho dividiu a cena com Alcione. Tudo com repertório escolhido na hora. O funk foi representado pela dupla Amilka e Chocolate.

Preparando novidades para 2010, quando a atração comemora seus dez anos, Groisman quer continuar a levar o programa para as comunidades afastadas do centro. Há planos de gravar quadros em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Recife. Paralelamente a isso, o apresentador vai lançar um DVD com o registro de todos os aniversários do "Altas Horas". Tanto carinho com a atração tem motivo: é seu trabalho mais duradouro na TV. "No Programa Livre (SBT) fiquei oito anos." As informações são do Jornal da Tarde.