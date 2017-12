Especial da Globo vai homenagear Mamonas Assassinas Brasília amarela posicionada. Os atores que vão interpretar Dinho, Júlio, Bento, Samuel e Sérgio entram no Projac, estúdios da Globo no Rio, para gravar o clipe da música Pelados em Santios. A letra e o cenário irreverentes - é o mínimo que se pode dizer - transformam em uma grande brincadeira a gravação da cena de encerramento do especial Por Toda a Minha Vida - Mamonas Assassinas, previsto para ir ao ar em março. Os atores Fabrizio Teixeira (Dinho), Flávio Pardal (Júlio), Anderson Lau (Bento), Douglas Rosa (Samuel) e Rômulo Estrela (Sérgio) fazem piada. A equipe e a direção do programa também. A Brasília amarela é a mesma que o grupo, fenômeno pop nos anos 90, usou na gravação do clipe de verdade. O clima muda quando Walmir, dono do carro e amigo dos músicos, faz uma declaração emocionada. "Ele disse ''eu nunca estive tão perto dos meninos como estou hoje''", lembra Fabrizio. O episódio que marcou a gravação do especial arrepia quase tanto quanto a trajetória barulhenta e curta do Mamonas Assassinas. A banda era formada por cinco garotos de Guarulhos e virou febre com um pop rock besteirol. O estilo debochado conquistou crianças e adolescentes. A carreira foi interrompida por uma tragédia. Na noite de 2 de março de 1996, os artistas voltavam para casa após um show em Brasília e o avião em que estavam caiu na Serra da Cantareira. A emissora procurou atores parecidos com os músicos para o especial. A semelhança entre Dinho e Fabrizio já era notada fora de cena. O ator conta que os amigos achavam que ele era a cara do vocalista. "Às vezes, eu tirava proveito disso. Começava a tocar a música do Mamonas em uma festa e eu o imitava para aparecer. Era importante parecer com o Dinho (para conseguir o papel), mas nem acho que pareço muito, lembro um pouco. O tipo físico é o mesmo, a cor do cabelo." A atração vai mostrar a rotina do quinteto antes do sucesso. O vocalista Alecssander Alves, o Dinho, o baterista Sérgio Reoli, o tecladista Júlio Rasec, o baixista Samuel Reoli e o guitarrista Bento Hinoto tentavam ganhar fama como Utopia antes de virar Mamonas. A inspiração do grupo era Legião Urbana, mas as canções sérias não vingaram. A seqüência final, ao contrário da vida real, será alegre, com a gravação de Pelados em Santios. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo