Espanhol Juan María Calles vence prêmio hispanoamericano de poesia

O espanhol Juan María Calles, com sua obra Poética del Viajero, venceu a 34ª edição do Prêmio Hispanoamericano de Poesia Juan Ramón Jiménez (em homenagem ao Prêmio Nobel de Literatura de 1956). O prêmio é organizado na cidade de Huelva, no sudoeste da Espanha, e paga 6 mil euros. A obra de Calles ainda não foi publicada no Brasil.

O júri desta edição destacou a qualidade poética da obra do espanhol nascido em 1963. “É uma obra bem estruturada e elaborada, que desenvolve com originalidade o tema da viagem, por meio de canais expressivos nos quais o verso livre e a potência recorrente das imagens permitem uma expressão poética aberta à comunicação dialógica”, elaborou o presidente do júri, Manuel Medel.

“Sinto uma alegria imensa, agradeço os organizadores e dou meu absoluto respeito a todos que se apresentaram a este prêmio”, disse Calles às agências internacionais. Ele reconheceu ainda que este ano está sendo importante para ele, já que venceu, recentemente, o Prêmio Internacional de Poesia Miguel Hernández, também no seu país de origem. Mais de 400 obras foram inscritas no prêmio Juan Ramón Jiménez, a maioria de origem latinoamericana.