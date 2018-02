Espanhóis lançam campeonato nacional de sesta

Espaço da siesta tem sofás para que os competidores possam cochilar

Começou em Madri nesta quinta-feira a primeira edição do Campeonato Espanhol de Sesta, que premiará o concorrente que melhor representar o costume nacional de tirar uma pestana na hora do almoço.

O torneio é organizado pela Associação Nacional dos Amigos da Sesta, que quer divulgar os benefícios para a saúde de se tirar um pequeno descanso durante a tarde.

Para criar um ambiente adequado, a organização criou uma instalação com cinco sofás de dois lugares cada dentro de um shopping center na capital espanhola, onde os candidatos deverão deitar e dormir diante dos árbitros.

A sesta será monitorada por uma equipe médica e por sensores em forma de pulseiras, que enviarão dados em tempo real a um computador para comprovar que o candidato esteja realmente dormindo em sono profundo.

Cada sessão de 20 minutos, entre as 12h e as 19h, escolherá os dois melhores dorminhocos entre cinco concorrentes.

Os organizadores ainda esperam dar uma ajudinha para que o sono venha antes, oferecendo refeições grátis aos participantes antes de cada disputa.

Os vencedores receberão troféus e premiação em dinheiro. De mil euros (aproximadamente R$ 2,3 mil) para o campeão aos 250 euros (cerca de R$ 580,00) para o terceiro colocado.

Também haverá prêmios especiais para a melhor postura na hora de dormir, melhor estilo de roncar, o favorito do público (que poderá votar no lugar da competição e através da internet) e concurso de fotos e vídeos de sonos espetaculares.

Rendimento

A Associação Nacional dos Amigos da Sesta criou um grupo no Facebook para defender a prática e divulgar a prática. Ela afirma que especialistas recomendam um descanso diário de 20 minutos depois do almoço como forma de render mais no trabalho ou nos estudos.

Um estudo recente da faculdade de psicologia da Universidade Berkeley, na Califórnia, diz que a sesta permite que o cérebro refresque seu espaço de armazenamento de memória e facilita a captação de novas informações.

O Campeonato Nacional de Sesta durará uma semana. O vencedor será conhecido no dia 23 de outubro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.