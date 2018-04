Espanha premia Plácido Domingo Plácido Domingo recebeu a Ordem das Artes e Letras da Espanha. O conselho de ministros do governo espanhol decidiu ontem premiar o tenor por sua "impecável trajetória profissional, internacionalmente reconhecida", e também por "sua contribuição à difusão da cultura espanhola fora do país." O vice-presidente e porta-voz do governo, Alfredo Pérez Rubalcaba, lembrou que o cantor completará 70 anos na próxima semana. Às vésperas do aniversário, ele também foi agraciado com o título de doutor "honoris causa" pela universidade Alfonso X el Sabio, de Madri. O prêmio se soma a títulos de outras universidades, como a de Oxford e Nova York. / EFE