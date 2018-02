Espanha premia 'O Palhaço' O filme brasileiro O Palhaço, dirigido e interpretado por Selton Mello, ganhou o Prêmio do Público do Festival de Cinema Ibero-Americano de Huelva, na Espanha. Mais ainda, o longa recebeu o Colón de Prata do evento por sua fotografia. O filme trata da relação de Benjamim, interpretado por Selton Mello, com o pai Valdemar, vivido pelo ator Paulo José, que trabalham juntos no Circo Esperança, formando a dupla de palhaços Pangaré & Puro Sangue. O Palhaço tenta vaga entre os finalistas ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O grande premiado do festival de Huelva, o longa Infância Clandestina, de Bejamín Ávila, tem também o Brasil como coprodutor. / EFE