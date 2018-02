Espanha encontra 1.800 peças pré-colombianas em casa na Galícia O departamento do Patrimônio Histórico espanhol localizou num depósito protegido no subsolo de uma residência na Galícia 1.800 peças arqueológicas de arte pré-colombiana de valor incalculável, informou a polícia nacional espanhola. A maioria dos objetos fez parte de uma exposição realizada em 1997 em Santiago de Compostela, e foi o curador da mostra que as escondeu, deixando de devolvê-las a seus países de origem. A pessoa que organizou a exposição, de nacionalidade costa-riquenha, está sendo processada no Peru, e seu paradeiro é desconhecido. Pelo menos 31 das peças recuperadas eram reivindicadas pelas autoridades peruanas e já foram entregues ao embaixador do Peru na Espanha, disse a polícia em comunicado. Não se sabe ainda quantos dos objetos encontrados podem ser reivindicados por outros países. Um porta-voz da polícia disse à Reuters que um catálogo fotográfico dos objetos foi enviado aos países que podem ter interesse neles. O porta-voz explicou que, por se encontrarem na Espanha há mais de dez anos, as peças passaram a pertencer ao patrimônio espanhol. Por isso, mesmo que sejam propriedade privada, as autoridades precisam ser notificadas de qualquer movimentação delas. As peças reivindicadas pelo Peru são dez vasos de cerâmica e 21 artefatos de ouro e cobre. As cerâmicas são de culturas do litoral norte do Peru, e a maioria das peças metálicas vem de um dos mais importantes sítios arqueológicos do país, o túmulo do "Senhor Sipán", pertencente à cultura mochica.