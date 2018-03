Espanha devolve peças ao Egito O governo espanhol devolverá ao Egito oito peças faraônicas que datam da 6.ª Dinastia (2374-2192 a.C.) e que haviam saído do país árabe de maneira ilegal, em 1999, informou o ministério egípcio de Assuntos Exteriores. As antiguidades, que são de pedra, pertencem à tumba de Eimb Hur, um dos mais importantes funcionários da 6.ª Dinastia, e estampam o nome e os títulos do proprietário do sepulcro. Segundo o comunicado do ministério egípcio, falta definir de que forma as peças serão entregues na embaixada egípcia em Madri. O material foi encontrado pela polícia de Barcelona e estava em posse de antiquários. / EFE