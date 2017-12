Espanha aprova construção de centro cultural de Niemeyer

A prefeitura da cidade de Avilés, no norte da Espanha, aprovou nesta quinta-feira a construção de um centro cultural projetado por Oscar Niemeyer - a primeira obra do arquiteto brasileiro no país. O Centro Cultural Internacional Niemeyer de Avilés, orçado em 30,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões), será o maior complexo cultural da Espanha, ocupando um terreno de 222 mil metros quadrados. A Prefeitura informou que as licitações para a construção acontecerão no próximo mês. A previsão é de que as obras se iniciem em março ou abril de 2008 e sejam concluídas em dezembro de 2009. O governo espanhol quer que o arquiteto brasileiro, que faz cem anos no mês que vem, esteja presente à cerimônia de colocação da primeira pedra do Centro, que será a sede permanente da Bienal de Arquitetura Ibero-americana. "É um compromisso que ele (Niemeyer) assumiu conosco e uma honra para todos nós. Seu projeto criou um entusiasmo imenso e o vemos como o nosso Guggenheim, uma vez que já o batizaram de Guggenheim da arquitetura", disse o prefeito de Avilés, Santiago Rodríguez Veja. A idéia do centro cultural foi dada pelo próprio Niemeyer. O arquiteto doou um projeto à Fundação Príncipe de Astúrias, instituição que oferece uma premiação anual em diversas categorias a personalidades internacionais. O presente era um agradecimento, já que Niemeyer foi premiado na categoria Artes em 1989. Inicialmente, os planos seriam de criar o museu da Fundação em Oviedo, capital da Província de Astúrias. No entanto, desavenças políticas sobre o local onde o museu seria construído levaram o projeto para Avilés, que também fica na Província. O Centro Internacional terá, além do museu da Fundação, um auditório para cerca de mil espectadores, três salas para convenções, uma sala de cinema e um mirante instalado em uma torre, de onde será possível ver a baía da cidade. Também haverá uma praça central para espetáculos e atividades ao ar livre. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.