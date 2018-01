Espaço Romano apresenta recital lírico de Leon Viola

O Instituto Italiano de Cultura de São Paulo vai promover nesta quinta-feira, dia 24, a apresentação do tenor ítalo-argentino Leon Viola. O recital de música lírica - que terá a participação no piano de Nathália Kato, mestre em Música pela Unicamp - acontecerá no Espaço Romano, na Rua 7 de Abril, 244 (Centro).

Viola se apresentará pela quinta vez em sua turnê pelo Brasil, com entrada franca e serviço de valet no local. O concerto tem previsão para começar às 20h30.

O programa musical terá as interpretações de L'Arlesiana (F. Cilèa), Granada (Agustin Lara), Torna a Surriento (E. De Curtis), Caminito (J. de Filiberto) , Dein Is Mein Ganzes Herz (Franz Lehar), Rondine al Nido (V. De Crescenzo), E Lucevan le Stelle (Giacomo Puccini), Vesti la Giubba (Ruggiero Leoncavallo), Recondita Armonia (Giacomo Puccini), Rachel quand du seigneur (Jacques Fromental Halévy), La dolcissima effigie (Francesco Cilea).