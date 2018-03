Espaço para arte do Brasil

"Comprei uma casa, com um espaço que tem 13 metros de altura", conta Rita, emendando que seu centro de arte em Sent será dedicado a receber criadores, na maioria brasileiros, para residências artísticas, como promover debates e encontros mensais. "Vou pela qualidade, mas quero levar quatro artistas por ano para lá', diz ainda a marchande, que, por enquanto, está investindo ela própria seus recursos na empreitada, mas buscará patrocínio para as atividades da instituição. "Desde sempre penso nos novos talentos, abrir portas para quem não tem oportunidades", afirma Rita Ficher Rohr.

Formada em Ciências Sociais e filha de colecionador de arte, Rita conta que há tempos tem ligação direta com o mundo artístico. Em 1987, ela organizou pela primeira vez uma exposição, do pintor Claudio Tozzi em um clube da cidade paulista de Barretos, mas durante sua trajetória, trabalhou ainda na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e participou do processo de restauração do Pelourinho, em Salvador, com a arquiteta Lina Bo Bardi, como conta. Entretanto, foi sua passagem pela Fundação Bienal de São Paulo, no fim dos anos 1980, a experiência fundamental para a criação de sua galeria e do futuro centro de arte na Suíça. Casada com um suíço, Rita fixou-se no país de seu marido a partir de 1996.

Carona. "Não sou curadora, mas pensei em abrir, em 2005, uma galeria porque queria ter a liberdade de fazer coisas com um conceito", afirma Rita. Devido ao caráter empreendedor da marchande, de sua grande rede de contatos e amizades e de estudos em história da arte, ela teve a coragem de abrir a Galerie Ficher Rohr em Basel. "A Suíça, por sua população e área, tem o maior número de colecionadores do mundo, mas é um país muito exigente, diferente dentro da Europa. Comecei a vender apenas em 2008", diz. "Frank Stella me abriu muitas portas", ela ainda conta.

Quem diria, mas foi uma carona para o artista norte-americano em um dia de chuva em São Paulo, em 1989, que marcou uma amizade entre ele e a marchande. Naquele ano, o pintor e escultor, estava no Brasil para participar da 20.ª Bienal de São Paulo e Rita Ficher Rohr, na época, era assistente do presidente da Fundação Bienal de São Paulo, Alex Periscinoto. "Eram duas da manhã, chovia muito, terminamos uma reunião, e Frank Stella, com uma capa, incógnito, procurava um taxi." Naquela ocasião a marchande contou ao artista sobre o sonho de criar futuramente uma galeria. Anos depois, com o imóvel comprado em Basel, ligou para Frank Stella, que se lembrou da conversa dos dois. "Ele disse: Conte comigo! Nos encontramos em Munique e fiz uma individual dele em 2006. Desde então, já apresentei três mostras dele", conta Rita.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entretanto, a mostra inaugural da galeria de Rita foi com obras de Romero Britto. "Ele é um artista que leva o nome do Brasil para o mundo todo, mas é muito malvisto aqui e eu não entendo isso", afirma a marchande. Ela não representa Britto na Suíça, mas um time de brasileiros formado por Siron Franco, Cleber Machado, Eduardo Ventura e Ivald Granato. "Ainda está em andamento fazer um mercado de arte brasileira lá", diz.

Na Galerie Ficher Rohr, Rita promove, predominantemente, mostras individuais de artistas, o que ela diz ser raro no país europeu em que vive, e dedica-se a editar catálogos cuidadosos de suas exibições. Mais ainda, afirma gostar de realizar exposições que tenham, por vezes, relação com a música. Por exemplo, entre outubro de 2010 e janeiro de 2011 ela apresentou uma mostra com obras de Gerhard Richter e de Eduardo Ventura que dialogavam com composição do músico convidado Sven-Ingo Koch.