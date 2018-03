Espaço Itaú reabre amanhã para o público

Se a reforma evidencia a proposta de funcionar como espaço público do cinema, o caráter de ser uma das melhores salas de São Paulo permanece o mesmo. "Cinema é luz apagada, bom som e boa imagem. E ponto. O exibidor que oferece projeção de qualidade, com som impecável, poltronas confortáveis não está fazendo mais do que a obrigação", diz Oliveira, que destaca as atividades paralelas como diferencial de um espaço como o Itaú de Cinema. "Mudamos para que mais dez anos venham pela frente. O espaço, inaugurado em 2001, se destaca por atividades como exposições de fotografias, sempre com mostras organizadas pelo Instituto Moreira Salles, sessões especiais como o Clube do Professor e a Sessão Escola."

São atividades paralelas que reforçam o caráter diferenciado do Espaço Itaú. "Esta programação exclusiva é bancada pelo espaço que recebe o patrocínio. É uma política de name-writing, que implantamos em 1993 e tem dado resultado para o cinema, para o patrocinador e o espectador, já que valorizamos tanto o cinema comercial como o de autor, o cinema nacional e as ações culturais." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.