Espaço dedicado a Michael Jackson

Os fãs de Michael Jackson ganharão um universo virtual para jogarem e interagirem, o Planet Michael. A informação foi divulgada ontem pela empresa SEE Virtual Worlds. O jogo será gratuito, mas os admiradores poderão comprar objetos virtuais com dinheiro de verdade. Os diferentes continentes do mundo tridimensional serão baseados nos videoclipes de Jackson. "Nenhum artista uniu tanto o mundo quanto ele, por isso é adequado que no Planet Michael seus fãs possam unir-se para celebrar sua música, sua arte e sua devoção pelos mais necessitados", disse John Branca, um dos administradores do patrimônio de Jackson. O jogo deve sair no fim de 2011.