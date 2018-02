Espaço cultural no Rio abre licitação Está no site www.furnas.com.br o regulamento do edital de ocupação do Espaço Cultural Eletrobras Furnas, em Botafogo, no Rio, que vai disponibilizar um investimento de R$ 1,3 milhão em recursos próprios (ou seja, sem uso de dinheiro de renúncia fiscal). O programa aceita inscrições nas áreas de artes visuais, literatura, teatro, música e outras - projetos que entrarão na programação do espaço em 2012, e que podem ser trazidos de todo o País. O objetivo é descentralizar a cultura. As regras para inscrição estão disponíveis no site. Ela pode ser enviado pelo correio até 12 de agosto. O resultado da seleção será divulgado no mesmo site em outubro.