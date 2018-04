Espaço Catavento faz palestra sobre Darwin em SP

Após a palestra o público também poderá assistir o documentário ''Darwin e a Árvore da Vida'' (Darwin and the Tree of Life), de David Attenborough, inédito no Brasil. Para participar da palestra não é necessário se inscrever. Os ingressos são gratuitos e o auditório tem capacidade para 180 pessoas. O Espaço Catavento fica no Palácio das Indústrias, no Parque D. Pedro II, no centro da cidade de São Paulo. Informações no site www.cataventocultural.org.br/home.asp .