Esgotados ingressos para Cibelle e Cat Power em SP Começou ontem a venda de ingressos para a 5ª edição do Tim Festival, que acontece este ano entre os dias 25 e 31 de outubro em quatro capitais brasileiras - Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Vitória. Pois nem bem começou e a capital paulista já tem tíquetes esgotadas para duas apresentações. Uma delas, que acontece no dia 25, no Auditório Ibirapuera, é a que tem escalada a cantora Cat Power, o grupo Antony and The Johnsons e o brasileiro Toni Platão. Outra, programada pro dia 27, também no Auditório, dedica-se às novas divas, que incluem as brasileiras Katia B e Cibelle e a canadense Feist. Segundo a organização do Tim Festival, os ingressos para esses dois shows esgotaram em menos de nove horas. Para as demais apresentações (dias 26, 28 e 29), ainda há ingressos disponíveis, assim como para os shows que acontecem no Arena Skol Anhembi e para a noite disco da The Week. As demais praças que receberão o evento também ainda têm ingressos à venda. A organização do evento colocou este ano 24 postos de venda espalhados pelas quatro capitais que abrigarão os shows, além de bilheterias em Belo Horizonte, Brasília, Santo André e Campinas. Para facilitar o acesso, o público também pode adquirir ingressos pela Internet, por meio do site www.ticketmaster.com.br, ou por telefone - (11) 6846 6000, para São Paulo, e 0300-789-6846 para as demais cidades. Os ingressos oscilam de R$ 40 a R$ 400. Estudantes e idosos têm direito a desconto de 50% sobre o valor do ingresso, mediante apresentação de documentação válida no ponto de venda. Como ação promocional, a operadora de telefonia móvel que promove o evento dá a seus clientes 20% de desconto na compra do primeiro par de ingressos. O benefício é válido mediante a apresentação da conta do celular, para clientes pós-pago, ou de cartão de recarga acima de R$ 15, para os que utilizam planos pré-pago.