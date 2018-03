Escurinho repaginado

Após três semanas fechado para reformas, o Espaço Itaú de Cinema, no Shopping Frei Caneca, reabre hoje para convidados (e amanhã para o público) com novo layout e várias novidades. Entre os destaques, os lugares numerados, tendência nos cinemas nacionais, e a transformação da área de convivência em ponto de encontro. "Haverá uma mesa comunitária, a principal atração do espaço, que também terá acesso à internet, a já tradicional bonbonnière e a cafeteria com mesas e cadeiras, que torna o cinema não só um lugar para se assistir a um filme, mas também para conviver", como explicou Adhemar Oliveira, diretor de programação do cinema.

Se a reforma evidencia a proposta de funcionar como espaço público do cinema, o caráter de ser uma das melhores salas de São Paulo permanece o mesmo. "Cinema é luz apagada, bom som e boa imagem. E ponto. O exibidor que oferece projeção de qualidade, com som impecável, poltronas confortáveis não está fazendo mais do que a obrigação", diz Oliveira, que destaca as atividades paralelas como diferencial de um espaço como o Itaú de Cinema. "Mudamos para que mais dez anos venham pela frente. O espaço, inaugurado em 2001, se destaca por atividades como exposições de fotografias, sempre com mostras organizadas pelo Instituto Moreira Salles, sessões especiais como o Clube do Professor e a Sessão Escola."

São atividades paralelas que reforçam o caráter diferenciado do Espaço Itaú. "Esta programação exclusiva é bancada pelo espaço que recebe o patrocínio. É uma política de name-writing, que implantamos em 1993 e tem dado resultado para o cinema, para o patrocinador e o espectador, já que valorizamos tanto o cinema comercial como o de autor, o cinema nacional e as ações culturais."

A reforma atual é um dos processos finais que começaram com a troca do nome Unibanco Arteplex após a fusão dos bancos Unibanco e Itaú. Como ressalta Oliveira, a preparação para a reforma levou mais tempo que a reforma em si. Teve início com a fusão, passou pela troca de nome, pelo projeto arquitetônico (assinado pelo escritório Metro Arquitetos Associados) e se completa finalmente com a renovação do espaço. Vale lembrar que o espaço do Shopping Frei Caneca é o primeiro dos cinemas mantidos pelo Itaú, que totaliza 56 em várias capitais do Brasil, a ser reformado. A reestruturação também compreende a troca do estofado das poltronas, do piso, da pintura e da instalação de painéis de chapa perfurada, que reproduzem cenas históricas do cinema. "Será um marco arquitetônico, que remete à ideia de pixel, já que os projetores atuais são digitais e não mais em película", explica Gustavo Cedroni, um dos sócios do Metro Arquitetos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por falar nisso, Oliveira adianta que em breve os outros oito projetores do Espaço Itaú de Cinema serão trocados para projetores digitais, que hoje compreende só o da sala 1. "Esta é a tendência mundial de mercado. E nós teremos de acompanhar. Ainda não há datas, mas vai acontecer."