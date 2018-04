Escultura gigante adornará montanha na Inglaterra

Uma escultura gigante, representando uma mulher nua reclinada, será entalhada na encosta de uma montanha na região de Northumberland, no norte da Inglaterra.

A obra, batizada de Goddess of the North (em tradução literal, Deusa do Norte) será composta de 1,5 milhões de toneladas de terra retiradas de uma mina na localidade de Shotton, perto da cidade de Cramington..

Após objeções iniciais levantadas pelas autoridades locais, o projeto foi autorizado e o desenho final da escultura, do artista Charles Jencks, foi revelado na quarta-feira.

A obra, conhecida também como Northumberlandia, terá 400 m de comprimento e 34 m de altura e usará resíduos gerados como consequência da atividade mineradora na região.

Autoridades ligadas ao turismo local deram boas vindas ao projeto, mas muitos protestaram.

Um deputado da região questionou a ideia de que (a escultura de) uma mulher nua feita do lixo produzido pela mina seja uma boa forma de atrair visitantes para a região.

Um porta-voz do Banks Group, empresa proprietária da mina, disse que a intenção por trás do projeto é tentar trazer à região benefícios associados à atividade mineradora

A Northumberlandia começa a ser esculpida no ano que vem. A obra, feita com o auxílio de escavadeiras, demorará cerca de um ano para ficar pronta.

Visitantes levarão em torno de 20 minutos para caminhar em torno da peça. Eles também poderão subir até o topo da escultura por meio de "ruas" talhadas na obra. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.