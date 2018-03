Escultura do século 15 se quebra em museu de Nova York Uma escultura de terracota do século 15, do artista renascentista italiano Andrea della Robbia, caiu no chão e se despedaçou no Metropolitan Museum of Art de Nova York, nesta terça-feira. A peça se soltou de suportes metálicos que estavam fixados em uma parede na seção de pinturas e artes decorativas européias. Não se sabe se a obra caiu na noite de segunda-feira ou na manhã de terça, informou o museu em nota. A escultura de São Miguel Arcanjo o retrata vestido em armadura e segurando uma espada e uma balança da Justiça. A peça estava no museu desde 1996. A obra, de 157 centímetros de largura e 81 centímetros de altura, tinha uma de suas asas quebrada, mas sua face não estava danificada por estar protegida por uma moldura de madeira, disse o porta-voz Harold Holzer. Curadores e preservadores estavam avaliando os danos. O museu não informou o valor da peça. A escultura foi encomendada em 1475 para a igreja de San Michele Arcangelo em Faenza, uma pequena cidade na Itália. Depois de ter passado por colecionadores, ela foi vendida ao museu em 1960. (Reportagem de Christine Kearney)