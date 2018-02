Escultura de Matisse pode render US$35 milhões em leilão

NOVA YORK, 4 de outubro (Reuters Life!) - Uma escultura de bronze em tamanho natural de Henri Matisse, nunca antes vendida em leilão, está prevista para ser a maior atração dos leilões de arte do outono americano e, segundo especialistas em arte, pode ser arrematada por até 35 milhões de dólares.

"Back IV (Nu de Dos, 4eme etat)", criada por Matisse por volta de 1930, será leiloada na casa Christie's em 3 de novembro por um colecionador particular europeu que a casa de leilões se negou a identificar.

Mas a Christie's disse que o proprietário está ciente da enorme oportunidade de mercado da escultura moderna neste momento.

"Concebida em escala épica, 'Back IV' é uma expressão poderosamente redutora da forma humana que representa um marco na evolução do estilo modernista", disse Conor Jordan, chefe da arte impressionista e moderna da Christie's Américas.

Outra escultura em tamanho natural, "Walking Man I", de Alberto Giacometti, se tornou por pouco tempo a obra de arte mais cara jamais vendida em leilão, quando foi arrematada por 104 milhões de dólares, em fevereiro.

Outro trabalho de Giacometti e uma escultura de Amedeo Modigliani foram vendidos por mais de 50 milhões de dólares cada neste ano.

A expectativa é que a Christie's faça nesta semana o anúncio público da venda da estátua de Matisse.

A obra de Matisse é a última de uma série de quatro esculturas que Conor Jordan descreveu como o projeto mais ambicioso de Matisse, no qual o artista trabalhou por mais de 20 anos.

Foram produzidos 12 bronzes de cada peça na série.

"Como nosso leilão próximo representa a primeira vez em que qualquer das esculturas Back foi oferecida em leilão, prevemos entusiasmo enorme por parte de colecionadores de todo o mundo, que reconhecerão este bronze magnífico como uma das mais importantes realizações da escultura do século 20", disse Jordan.

Além da raridade do trabalho, a expectativa é que o leilão gere uma reação entusiasmada em função da exposição "Matisse: Invenção Radical", no Museu de Arte Moderna (MOMA), que será encerrada em breve.

As quatro esculturas "Back" do MOMA foram transferidas do jardim de esculturas do museu para suas galerias, onde estão entre as atrações principais da exposição.

Em maio deste ano, a Christie's vendeu a obra de arte mais cara jamais leiloada, "Nu, folhas verdes e busto", de Pablo Picasso, arrematada por 106,5 milhões de dólares, dias apenas depois de ser aberta no Museu Metropolitano de Arte uma exposição excepcional do artista espanhol.