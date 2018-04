Escultura de El Greco vai a leilão Ecce Homo, uma escultura atribuída ao pintor El Greco e desconhecida no mercado de arte, será leiolada por US$ 8 milhões pela galeria espanhola Deborah Elvira na feira de antiguidades Tefaf. Marcada para ocorrer entre os dias 18 e 27 de março, em Maastricht, na Holanda. A Tefaf é a feira de antiguidades mais importante do mundo. De acordo com a representante da galeria que vai leiloar a obra, Ecce Homo é uma escultura de madeira policromada, com 35,5 centímetros de altura e marcada com uma rubrica - com iniciais em grego - atribuída ao pintor espanhol de origem grega, Doménikos Theotolopoulos, conhecido popularmente como El Greco. / EFE