Escultores criam obras de gelo em festival na Bélgica

Um grupo de escultores de 11 países trabalhou durante semanas para criar as obras expostas a partir desta sexta-feira no 7º Festival do Gelo, na Bélgica. Oitocentas toneladas de gelo e neve foram importadas do Canadá e talhadas com ferramentas afiadas para dar forma a personagens de contos de fada. Coelhos, duendes, anões e até um moinho d'água em movimento foram criados para o festival. Para os artistas envolvidos no projeto, o festival é uma oportunidade rara de trabalhar com blocos de gelo cristal que chegam a pesar 1,7 mil quilos. Quem quiser conferir as esculturas geladas terá de enfrentar temperaturas de até dez graus negativos. O Festival do Gelo fica aberto até dia 13 de janeiro, na cidade de Bruges. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.