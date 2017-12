Escritores que participam da Flip passeiam em Paraty A festa começou, embora não tenha acontecido ainda nenhum debate. Quase todos os 37 escritores nacionais e estrangeiros convidados para a 4.ª Festa Literária Internacional de Paraty já chegaram à cidade histórica e participaram hoje de um almoço de confraternização. Entusiasmados com a caipirinha, os estrangeiros buscam conhecer detalhes da cidade. A americana Lillian Ross, por exemplo, uma das principais responsáveis a mostrar que o jornalismo moderno pode ser considerado uma forma de arte, foi uma das primeiras a pedir para conhecer a sala de imprensa, onde se surpreendeu com a quantidade de jovens profissionais. Enquanto isso, alunos da rede de ensino de Paraty já iniciaram sua participação na festa: além de atividades literárias a respeito das obras dos autores convidados, eles participam de gincanas culturais. A partir desta quinta-feira, alguns escritores também participarão de debates. A cidade também já está decorada com bonecos em tamanho natural, inspirados em famosos personagens da literatura. A Flip tem programação prevista até o domingo quando, na última mesa do dia, escritores nacionais e estrangeiros vão revelar seu livro de cabeceira.