Escritores e leitores falam sobre livros no Rio Negro Começa nesta segunda-feira e vai até sexta, dia 4, a segunda edição do cruzeiro literário Navegar É Preciso, promovido pela Livraria da Vila. Nos próximos cinco dias, um seleto grupo de 115 participantes terá a oportunidade de conversar com os escritores brasileiros Ignácio de Loyola Brandão (foto), colunista do Caderno 2, Edney Silvestre e Nilton Bonder e o português de origem angolana Valter Hugo Mãe, enquanto o barco sobe o Rio Negro, no Amazonas. Participam ainda a atriz Clarice Niskier, que fará a leitura dramática de Eu Matei Sharazade, da libanesa Joumana Haddad, e apresentará a peça A Alma Imoral, baseada em livro homônimo de Bonder. O grupo Barbatuques será responsável pelos shows musicais. No intervalo da programação literária, haverá passeios pela região. Uma pequena versão da Vila, com livros dos convidados, será montada no barco, informa Rafael Seibel, coordenador de marketing da rede paulista. No ano passado, participaram Laurentino Gomes, Agualusa, Mary Del Priori, Cristóvão Tezza e Ilan Brenman.