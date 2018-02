Escritores divulgam versão em inglês da revista Granta Desta segunda-feira até o fim do mês, nove dos 20 escritores que integram a Granta - The Best Of Young Brazilian Novelists, a versão em inglês da revista lançada aqui em julho com textos inéditos de autores de até 40 anos, se revezam em eventos em diversas cidades da Inglaterra, Estados Unidos e Canadá para divulgar o lançamento nesses países. São eles: Carola Saavedra, Chico Mattoso, Cristhiano Aguiar, Daniel Galera, João Paulo Cuenca, Michel Laub, Miguel Del Castillo, Tatiana Salem Levy e Vinicius Jatobá, colaborador do "Sabático" do jornal O Estado de S. Paulo. Haverá leituras, debates e encontros com os tradutores. A revista será publicada também na China e na Espanha, por ora. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.