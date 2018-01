Escritores criticam editora de Harry Potter

A editora britânica Bloomsburry, responsável pela publicação da saga literária de Harry Potter, enfrentou uma revolta de alguns de seus escritores mais prestigiosos, os quais se queixam da "obsessão" da empresa com a autora J. K. Rowling. O jornal inglês Daily Telegraph informou que Joanna Trollope, uma das escritoras que mais vende na Grã-Bretanha e conhecida com a "Rainha da Saga Aga", cansou-se do comportamento da Bloomsbury com Rowling e acabou mudando de editoria ao assinar com Transworld. Outros escritores também estão indignados com a editora londrina pelo que julgam uma "obsessão injusta e desproporcional" com os livros de Harry Potter, que venderam mais de 400 milhões de exemplares no mundo. Os autores acusam Nigel Newton, diretor executivo da Bloomsbury, de estar preocupado apenas com a venda dos livros de Potter e em como os lucros dos livros repercutem nas ações da City (centro financeiro da capital inglesa). A Bloomsbury representa alguns dos escritores mais populares da Grã-Bretanha, incluindo William Boyd, Susan Hill, Peter Carey e Will Self.