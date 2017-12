Escritoras abordam ética em Comendo entre as Refeições Escritora bem-sucedida, Ruth Steiner é uma mulher solteira e sem filhos, que vive sozinha em Nova York. Ao conhecer Lisa Morrison, uma jovem inexperiente e talentosa que quer discutir seu trabalho de formatura, sua vida se transforma: aos poucos, a menina torna-se sua assistente, protegida, amiga, chegando a uma espécie de confidente. O curso da peça "Comendo entre as Refeições", que estréia no Teatro Folha, na capital paulista, torna-se turbulento quando Lisa consagra-se com um livro em que utiliza fatos pessoais de sua mestra, narrados em tom de confissão. Eis o exato momento em que o texto do dramaturgo Donald Margulies ultrapassa o limite do corriqueiro para atingir o nível de uma obra instigante, justamente por propor a seguinte questão: até onde vão os direitos de uma pessoa sobre a vida íntima de alguém? "Trata-se do confronto de valores nascidos em épocas distintas", acredita a atriz Aracy Balabanian, que vive Ruth no palco, mulher que se revolta ao descobrir sua vida íntima estampada em livro. "Ruth é uma escritora que viveu uma grande ebulição cultural em sua juventude, enquanto Lisa pertence a uma era mais globalizada. Seria algo como o mundo moderno em confronto com o pós-moderno." De fato, as diferenças marcam também a reação da platéia como foi notado durante a temporada carioca - enquanto as pessoas mais velhas revelavam preocupação com valores mais resistentes como ética e lealdade, os jovens aceitavam mais facilmente a partilha pública de experiências. "Lisa é, realmente, uma mulher ambiciosa, mas acredito que ela fez o que deveria fazer", comenta Virginia Cavendish, que vive a jovem escritora em "Comendo entre as Refeições". "Ruth é a raiz de tudo o que Lisa conquista, daí ser natural interpretar como homenagem escrever um livro sobre sua intimidade." Aracy, Virgínia e o diretor do espetáculo, o cineasta Walter Lima Jr., que está cada vez mais próximo do teatro, decidiram concentrar sua atenção no problema afetivo entre as escritoras e não propriamente na disputa ideológica. "Planejamos trazer o realismo cinematográfico a que Walter está acostumado para dentro do palco, o que reforça a tensão entre elas", explica Virginia, também produtora da peça. Com isso, além de reduzir algumas falas do original (na verdade, foram retiradas referências muito específicas de Nova York, além de citações a escritores pouco conhecidos do público médio brasileiro), o trio decidiu dar um título diferente à peça que já teve uma montagem brasileira antes - em 2000, Beatriz Segall e Rita Elmor viveram os mesmos papéis, sob a direção de Marcos Caruso. Na época, o espetáculo chamou-se "Estórias Roubadas", uma apropriada tradução para o original "Collected Stories", e foi encenado com o texto original, que prevê um intervalo, dispensado na montagem atual. "Pensamos em vários títulos e decidimos excluir qualquer variação da palavra ?roubo? por entender que isso condicionaria a platéia a acreditar que houve realmente uma apropriação indevida", conta Virginia. "Assim, escolhemos ´Comendo entre as Refeições´ que é justamente o título do trabalho de formatura de Lisa." A discussão sobre o ?roubo? de idéias, que ganha mais força atualmente com a expansão da internet, foi também tratada pelo autor da peça, Donald Margulies, quando conversou com a reportagem por ocasião da primeira montagem. "Uma vez compartilhadas com outra pessoa, as confissões tornam-se públicas", comentou ele, em entrevista, alimentando uma discussão que não parece ter fim. "Cabe ao espectador julgar", diz Aracy. Comendo entre as Refeições. 90 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, Shopping Pátio Higienópolis, 3823-2323. 6.ª, 21h30; sáb., 21 h; dom., 19 h. R$ 40 e R$ 50 (sáb.). Até 1.º/10