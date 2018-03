Escritora Zélia Gattai está internada no Hospital da Bahia

A escritora baiana Zélia Gattai, de 91 anos, viúva de Jorge Amado, voltou a ser internada no Hospital da Bahia, em Salvador (BA), onde permanece desde a quarta-feira, 18, desta vez com quadro de infecção respiratória. É a quarta vez que Zélia é internada este ano - a última, no mês passado, para tratar de uma hemorragia no aparelho digestivo, causada pelo uso contínuo de medicamentos para tratamento de uma embolia pulmonar, diagnosticada em fevereiro. Segundo o cardiologista Jadelson Andrade, médico da família que cuida de Zélia, a escritora está bem, internada em um quarto, e reagindo bem ao tratamento com antibióticos, mas não tem previsão de alta. Zélia Gattai Amado é autora, entre outros, de Anarquistas Graças a Deus, e foi casada com Jorge Amado (1912-2001), um dos mais importantes escritores brasileiros. É imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), ocupando a cadeira que pertenceu a Amado. Zélia começou a escrever aos 63 anos encorajada pelo marido, com quem viveu por 56 anos, e publicou 13 livros. A escritora ainda vive na casa do bairro Rio Vermelho, em Salvador, onde morava com Amado, em cujo jardim estão as cinzas do escritor e que será transformada em um museu dedicado à memória do autor de obras como Gabriela, Cravo e Canela e Dona Flor e seus Dois Maridos. Várias internações Zélia tem passado por várias internações hospitalares desde o ano passado. Foi internada em 27 de julho de 2006 no Hospital da Bahia com quadro de dor torácica e pressão alta. Na ocasião, as dores no peito foram creditadas a uma queda sofrida pela escritora em sua residência no dia 24 de julho, quando machucou o quadril, o tórax e teve um dedo da mão fraturado. Em outubro foi internada novamente, no Hospital Aliança de Salvador, por conta de uma insuficiência cardíaca e edema agudo pulmonar. A escritora foi mantida na Unidade de Terapia Intensiva e passou quase duas semanas hospitalizada. Em 27 de dezembro, voltou ao mesmo hospital sofrendo falta de ar devido a uma bronquite crônica. No final de janeiro de 2007, a escritora passou por uma internação relâmpago de três dias no Hospital da Bahia para fazer exames. Ela havia sofrido uma queda dias antes, mas segundo os familiares a internação já estava planejada independentemente do acidente. Em fevereiro, foi internada por conta de uma embolia pulmonar. Voltou ao hospital no mês passado para tratar de uma hemorragia no aparelho digestivo, causada pelo uso contínuo de medicamentos que tomou por conta da embolia.