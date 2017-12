Escritora Stefanie Zweig morre aos 81 anos

Romancista alemã conhecida por sua obra autobiográfica Nowhere in Africa, Stefanie Zweig morreu na sexta-feira, segundo um sobrinho. Nascida em 1932, Zweig se mudou com a família para o Quênia em 1938 para fugir da perseguição nazista. Lá, ela e os pais viveram numa fazenda.

Ela retornou para casa em 1947, trabalhou como jornalista e em 1995 escreveu sobre sua experiência africana.

O livro virou o filme Lugar Nenhuma na África, dirigido pela alemã Caroline Link e vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro de 2003.