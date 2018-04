Escritora que catava papel é tema de peça em SP Interpretado pela Companhia Os Crespos, formada por atores negros, o espetáculo "Ensaio sobre Carolina" reestreia hoje no Teatro Imprensa, região central de São Paulo. A peça é baseada na história da catadora de papel da favela do Canindé (SP), Carolina Maria de Jesus (1914-1977), autora de "Quarto de Despejo", com tiragens de mais de 14 mil exemplares, e que foi traduzido para mais de treze idiomas e distribuído em vários países.