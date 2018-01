Escritora inglesa vai criar nova história para Hercule Poirot

O detetive belga Hercule Poirot, personagem das histórias de Agatha Christie, estará de volta em um novo livro a ser lançado em 2014 – com a autorização da família da escritora britânica. A autora do romance será a inglesa Sophie Hannah, anunciou a editora HarperCollins após período de negociação com a família de Christie.

Hannah terá a missão de escrever uma história inédita noventa anos após a primeira aparição do personagem. “Agatha Christie foi a responsável por despertar meu amor pelos livros de ficção, quanto tinha 13 anos”, disse ela à BBC. “Ao longo de um ano, li e colecionei todos os seus romances. Foi por conta disso que dediquei minha vida profissional aos crimes de ficção e, nesse aspecto, foram as tramas brilhantes de Christie, assim como seu profundo entendimento da psique humana, que moldaram minha identidade como autora”, afirmou.

O neto da escritora, Mathew Prichard, afirmou que “o entusiasmo e o respeito por minha avó nos convenceu de que Hannah era a pessoa para assumir um projeto como esse”. Segundo ele, a ideia de criar um novo livro com as personagens da avó nasceu do desejo de “chamar a atenção entre os jovens para o trabalho de Agatha Christie. “O livro deverá intrigar muitos seguidores de minha avó e mostrar com certeza que ela e seus personagens ainda estão bastante vivos neste começo de século 21”, disse Pritchard ontem.