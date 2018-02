Escritora Elena Poniatowska é a vencedora do Prêmio Cervantes

A escritora e jornalista mexicana Elena Poniatowska, de 81 anos, é a vencedora do Prêmio Cervantes, considerado o mais importante das línguas hispânicas. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo ministro da Cultura espanhol, José Ignacio Wert.

O júri a recompensou por "uma trajetória literária em diversos gêneros, de maneira particular na narrativa e por sua dedicação exemplar ao jornalismo, da crônica ao ensaio", afirmou o ministro. Elena é a quarta mulher a receber o Cervantes, nos 38 anos de existência do prêmio.

A escritora, nascida em Paris, é autora de mais de quarenta obras, entre eles, La noche de Tlatelolco e Hasta no verte Jesús mío. No Brasil, a editora Objetiva lançou, em 2003, o livro A Pele do Céu. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS.