Escritora e poeta Maya Angelou, dos EUA, morre aos 86

Maya se expressou de maneira eloquente sobre raça, gênero e modo de vida em seus poemas e memórias, como "I Know Why the Caged Bird Sings", que a consagraram.

Ela escreveu mais de 30 livros e ganhou o Grammy por três obras gravadas. Maya tinha uma casa em Winston-Salem, Carolina do Norte, onde foi professora de Estudos Americanos na Universidade de Wake Forest.

A autora foi homenageada na cerimônia do Prêmio Nacional de literatura no ano passado por seus serviços à comunidade literária.

