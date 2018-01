Escritora alemã ganha Nobel de Literatura

A Academia Sueca em Estocolmo anunciou que concedeu o prêmio Nobel de Literatura de 2009 para a escritora romeno-alemã Herta Mueller, por sua habilidade em descrever "a paisagem dos despossuídos.

A escritora de 56 anos publicou seu primeiro livro em 1982 na Romênia, onde nasceu. A coleção de contos retrata a vida em um vilarejo na região de Banat, onde ainda vive uma minoria que fala alemão, língua em que Mueller sempre escreveu.

O livro foi censurado no então país comunista, mas foi lançado dois anos depois em versão original na Alemanha, para onde a escritora emigrou em 1987.

Sua obra é marcada por suas experiências de estranhamento e perseguição política, como no livro O Compromisso, lançado no Brasil pela editora Globo, em que narra as adversidades e humilhações sofridas na Romênia comunista.

Mueller é a 12ª mulher a receber o Nobel de Literatura e o 13º autor a escrever sua obras em alemão.

Tida como uma das favoritas ao prêmio, ao lado do escritor israelense Amos Oz, Herta receberá um prêmio de US$ 1,4 milhão.

Ela lançou pouco menos de 20 livros, entre romances e coleções de contos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.