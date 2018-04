Escritor Salim Miguel é premiado pela ABL A Academia Brasileira de Letras (ABL) concedeu ontem ao escritor, jornalista e roteirista cinematográfico catarinense Salim Miguel o Prêmio Machado de Assis 2009, láurea de maior destaque da ABL. A entrega do prêmio, no valor de R$ 100 mil, acontecerá no dia 23 de julho. Miguel tem mais de trinta livros publicados e é reconhecido com grande ficcionistas, contista, cronista e ensaísta. E entre os seus romances, destacam-se NUR na Escuridão e A Voz submersa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.